В Херсонской области сбили украинские ракеты, летевшие в сторону юга России

Об этом сообщил 1 ноября губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Пор его словам, российские зенитчики отразили массированное ракетное нападение ВСУ на южные регионы РФ.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава Херсонской области добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение на Крымском мосту 1 ноября перекрывали дважды. На мосту работали дымогенераторы.