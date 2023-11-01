Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Херсонской области сбили украинские ракеты, летевшие в сторону юга России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hersonskoj-oblasti-sbili-ukrainskie-rakety-letevshie-v-storonu-yuga-rossii
В Херсонской области сбили украинские ракеты, летевшие в сторону юга России
Фото t.me/SALDO_VGA

Об этом сообщил 1 ноября губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Пор его словам, российские зенитчики отразили массированное ракетное нападение ВСУ на южные регионы РФ.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава Херсонской области добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение на Крымском мосту 1 ноября перекрывали дважды. На мосту работали дымогенераторы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях