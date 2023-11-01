Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за день. Работают дымогенераторы

О перекрытии движения транспорта на Крымском мосту стало известно 1 ноября в 10:46.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил Telegram-канал, сообщающий о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Также в Севастополе в 10:50 объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.

На Крымском мосту работают комплексы постановки дымовой завесы ТДА-3. Они не позволяют оптическим датчикам англо-французской ракеты Storm Shadow четко обнаруживать цель, тем самым снижая точность работы крылатой ракеты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о закрытии Крымского моста для транспорта стало известно 1 ноября в 6:38. В 7:30 движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено. В 7:20 был объявлен отбой воздушной тревоги в Севастополе.