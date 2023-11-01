На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

О закрытии Крымского моста для транспорта стало известно 1 ноября в 6:38.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал о ситуации на подходах к мосту.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в 6:47 сообщил о том, что в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Он также сообщил о том, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки.

Дополнение: в 7:30 движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено. В 7:20 был объявлен отбой воздушной тревоги в Севастополе.

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