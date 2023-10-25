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Движение трамваев в центре Краснодара в час-пик на время остановилось

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-v-tsentre-krasnodara-v-chas-pik-na-vremya-ostanovilos
Движение трамваев в центре Краснодара в час-пик на время остановилось
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Это произошло 25 октября в 17:40. Вагоны трамваев встали на путях из-за технической неисправности на пересечении улиц Коммунаров и Буденного.

В связи с этим временно затруднено движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15 от Драмтеатра в сторону улицы Северной.

Пассажиров призвали быть внимательнее при планировании поездок на трамваях через улицу Коммунаров, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 18:00 движение трамваев на улице Коммунаров удалось восстановить  в обычном режиме.

Читайте также: в Краснодаре завершили ремонт трамвайного переезда на Старокубанском кольце. Работы на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской проводили с 29 сентября по 12 октября, их удалось завершить в запланированный срок.

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