Движение трамваев в центре Краснодара в час-пик на время остановилось

Это произошло 25 октября в 17:40. Вагоны трамваев встали на путях из-за технической неисправности на пересечении улиц Коммунаров и Буденного.

В связи с этим временно затруднено движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15 от Драмтеатра в сторону улицы Северной.

Пассажиров призвали быть внимательнее при планировании поездок на трамваях через улицу Коммунаров, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 18:00 движение трамваев на улице Коммунаров удалось восстановить в обычном режиме.

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