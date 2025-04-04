В Хабаровске будут судить мошенника из Краснодара за попытку кражи 15 млн рублей

Инцидент произошел в апреле 2024 года в Хабаровске.

Установили, что 38-летний мужчина из Краснодарского края узнал, что у матери его знакомой из Хабаровска есть в собственности дорогостоящая квартира. Сама знакомая при этом привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленник решил заработать, приехал в Хабаровск и предложил женщине помочь освободить ее дочь от ответственности за 15 млн рублей. Он выдавал себя за человека, который может заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и прекратить уголовное преследование.

Довести преступные действия до конца кубанец не успел — женщина обратилась в правоохранительные органы. В момент передачи денег его задержали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Расследование завершили, материалы передали для рассмотрения в Центральный районный суд Хабаровска, сообщает пресс-служба прокуратуры по Хабаровскому краю.

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