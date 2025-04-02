Мошенники похитили 126 млн рублей у жителей Анапы, пообещав доход от криптобиржи

В полицию Анапы обратились несколько местных жителей и сообщили о том, что стали жертвами мошенника.

По словам пострадавших, они перевели знакомому деньги для инвестирования в бизнес по добыче криптовалюты, который обещал их доход. Пострадавшие подписали договоры займа с молодым человеком. После этого инвесторы не получили дохода и не смогли вернуть вложенные деньги.

Сотрудники ОУР ОМВД России по Анапе задержали подозреваемого в Москве, им оказался 23-летний житель столицы. Выяснилось, что у него был сообщник в Краснодаре. Сейчас второго подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Всего злоумышленники причастны к восьми эпизодам мошенничества, ущерб от их деятельности превысил 126 млн рублей.

Возбудили уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия задержанного москвича заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: кибермошенники похитили почти 2,4 млн рублей у жителя Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.