В Гулькевичскую ЦРБ по нацпроекту закупили компьютерный томограф

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование для Гулькевичской центральной районной больницы приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Аппарат КТ закупили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Компьютерная томография позволяет специалистам максимально точно выявить заболевание и поставить диагноз. И. о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко сообщила, что в настоящее время в больнице завершают капремонт помещения для нового КТ.

Ранее в Гулькевичской ЦРБ установили новый цифровой маммограф.

До конца года больницы в 18 муниципалитетах Кубани получат компьютерные томографы. Их поставят в ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов. А также в поликлиники Анапы и Сочи, горбольницу Армавира. Кроме того, новые КТ закупят в больницы Щербиновского, Успенского, Староминского, Белоглинского, Крыловского и Новопокровского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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