В Гулькевичском районе сбивший подростка экс-сотрудник Росгвардии получил 6 лет колонии
ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, произошло 5 мая на улице Первомайской в селе Новоукраинском Гулькевичского района.
По данным следствия, 30-летний полицейский Отдела вневедомственной охраны по Кавказскому району за рулем Hyundai двигался по улице Первомайской. Мужчина превысил скорость и сбил 14-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сбив ребенка, мужчина продолжил движение. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Врачи констатировали смерть подростка. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.
На суде обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил суду, что сел за руль пьяным, самонадеянно решив, что последствий не будет. А после столкновения проехал большое расстояние, так как не сразу понял, что произошло. От дачи показаний отказался.
Гулькевичский районный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Также в качестве компенсации потерпевшим с него взыскали 1 млн 600 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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