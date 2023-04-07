В Гулькевичском районе продолжается капремонт очистных сооружений
Очистные сооружения канализации МУП «Водоканал» в городе Гулькевичи модернизируют по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Сейчас на объекте идут работы по капремонту второй линии камер минерализаторов и вторичных отстойников. Продолжают чистить каналы от ила, выравнивают внутренние поверхности камер и наносят антикоррозионную защиту и выполняют гидроизоляцию. Работы планируют завершить в ноябре.
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, очистные сооружения производительностью 9,3 тыс. куб. м в сутки ввели в эксплуатацию в 1982 году. С тех пор очистные не ремонтировали, они изношены на 75%. Работы начали в ноябре 2021 года. Большую часть выполнили в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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