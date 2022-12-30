В Гулькевичском районе газифицировали поселок Мирный и село Новомихайловское

Благодаря новым сетям провести газ смогут жители порядка 450 домов.

К поселку Мирному подвели подводящий газопровод высокого давления. Также специалисты установили два газорегуляторных пункта, проложили 5 км распределительных сетей и сети до границ участков. В селе Новомихайловском построили 19,3 км уличных сетей газораспределения и подвели газопровод к границам участков.

Специалисты полностью завершили строительно-монтажные работы и запустили газ в систему. Сейчас продолжаются работы по подключению абонентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: газопроводы в 22 населенных пунктах Краснодарского края построят в 2023 году. По краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса» проложат около 185 км распределительных и проводящих сетей.