Газопроводы в 22 населенных пунктах Краснодарского края построят в 2023 году
По краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса» проложат около 185 км распределительных и проводящих сетей.
По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, в следующем году планируют построить 44 объекта газоснабжения.
«Газ появится в 22 населенных пунктах края. В их число войдут те поселки, где газопровода не было, и те, которые газифицированы только частично», — отметил Андрей Прошунин.
К хутору Кубанскому Белореченского района проложат крупный подводящий газопровод. Также газифицируют станицу Подгорную Отрадненского района. Кроме того, новые сети проведут в Анапе, Апшеронском, Ейском, Калининском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Отрадненском, Кавказском и Успенском районах.
Заявление на бесплатную догазификацию до границ участка можно подать на «Госуслугах», сайте единого оператора газификации и сайтах распределительных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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