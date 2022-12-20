Газопроводы в 22 населенных пунктах Краснодарского края построят в 2023 году

По краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса» проложат около 185 км распределительных и проводящих сетей.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, в следующем году планируют построить 44 объекта газоснабжения.

«Газ появится в 22 населенных пунктах края. В их число войдут те поселки, где газопровода не было, и те, которые газифицированы только частично», — отметил Андрей Прошунин.

К хутору Кубанскому Белореченского района проложат крупный подводящий газопровод. Также газифицируют станицу Подгорную Отрадненского района. Кроме того, новые сети проведут в Анапе, Апшеронском, Ейском, Калининском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Отрадненском, Кавказском и Успенском районах.

Заявление на бесплатную догазификацию до границ участка можно подать на «Госуслугах», сайте единого оператора газификации и сайтах распределительных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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