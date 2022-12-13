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Около 800 домов газифицируют в поселке Российском в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-800-domov-gazifitsiruyut-v-poselke-rossijskom-v-krasnodare
Около 800 домов газифицируют в поселке Российском в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новые сети газоснабжения проложат на улицах Лаперуза, Командорской, Куликова Поля и Чукотской. Работы ведут в рамках программы социальной газификации населения.

«Газовые сети в поселке Российском подведут к 800 домам. Под землей проложат сети низкого давления, а также установят газораспределительный пункт», — рассказал замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Олег Шишковский.

Газификацию в поселке Российском выполняет АО «Краснодаргоргаз». Всего специалисты проложат более 13 км сетей. Работы планируют завершить в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре к газу подключат 300 домов в поселке Знаменском.

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