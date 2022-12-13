Около 800 домов газифицируют в поселке Российском в Краснодаре

Новые сети газоснабжения проложат на улицах Лаперуза, Командорской, Куликова Поля и Чукотской. Работы ведут в рамках программы социальной газификации населения.

«Газовые сети в поселке Российском подведут к 800 домам. Под землей проложат сети низкого давления, а также установят газораспределительный пункт», — рассказал замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Олег Шишковский.

Газификацию в поселке Российском выполняет АО «Краснодаргоргаз». Всего специалисты проложат более 13 км сетей. Работы планируют завершить в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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