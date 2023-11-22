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В Гулькевичском районе «Газель» насмерть сбила сидевшего на дороге человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichskom-rajone-gazel-nasmert-sbila-sidevshego-na-doroge-cheloveka
В Гулькевичском районе «Газель» насмерть сбила сидевшего на дороге человека
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в результате которого погиб 57-летний пешеход, произошло 22 ноября в 6:45 на 11 км трассы Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко.

По предварительным данным, автомобиль «Газель» ехал со стороны Гулькевичей в сторону села Новоукраинского. Он сбил человека, который сидел на проезжей части в попутном направлении.

В результате наезда пешеход скончался, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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