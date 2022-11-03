В Гулькевичской ЦРБ к концу года установят новый КТ-аппарат

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В центральной районной больнице Гулькевичского района капитально ремонтируют помещение для нового медоборудования.

Об этом 3 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она отметила, что новые компьютерные томографы также получат больницы 11 районов.

«Планируем, что уже к концу года пациенты смогут проходить томографию в медучреждении. Сейчас монтируем рентген-аппарат во взрослой поликлинике», — написала Минькова в Telegram.

Замглавы Кубани также рассказала, что в Гулькевичской ЦРБ уже работают цифровой флюорограф, аппараты УЗИ, маммограф, эндоскопическая система, видеоколоноскоп, электрокардиографы, моечный-дезинфекционный процессор. Оперблок оборудовали новыми хирургическими столами и лампами. В отделении реанимации установили четыре аппарата ИВЛ. Еще в медучреждение закупили мебель для врачей и пациентов.

«Также в ЦРБ начала работу гериатрия. Пополнили и автопарк больницы — передали пять новых автомобилей», — сказала вице-губернатор.

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