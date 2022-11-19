В Гулькевичах завершили благоустройство городского парка

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зону отдыха улучшили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Городской парк – это место притяжения жителей и гостей города. Благодаря нацпроекту на общественной территории провели масштабные работы», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарскго края Андрей Прошунин.

В гулькевичском парке культуры и отдыха установили перголы, шахматный стол, скамейки и беседку, а также построили спортивные площадки. Там также сформировали пять площадок под аттракционы и уложили тротуарную плитку.

Всего на Кубани с 2017 года благоустроили уже более 1,2 тыс. парков и скверов. В 2022 году в регионе приведут в порядок свыше 200 зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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