В Гулькевичах завершают первый этап реконструкции городского парка
Общество
12.10.2022 13:27
В сеть выложили видео, как стройка приобретает черты будущей зоны отдыха.
По периметру парк огородили ажурным забором, а на территории установили светильники. Сейчас строители кладут тротуарную плитку. Также в ближайшее время на аллеях появятся скамейки и урны.
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