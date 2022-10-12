В Гулькевичах завершают первый этап реконструкции городского парка

Видео канала «Кубань 24»

В сеть выложили видео, как стройка приобретает черты будущей зоны отдыха.

По периметру парк огородили ажурным забором, а на территории установили светильники. Сейчас строители кладут тротуарную плитку. Также в ближайшее время на аллеях появятся скамейки и урны.

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