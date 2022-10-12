Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Гулькевичах завершают первый этап реконструкции городского парка

Общество
12.10.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichah-zavershayut-pervyj-etap-rekonstruktsii-gorodskogo-parka
Видео канала «Кубань 24»

В сеть выложили видео, как стройка приобретает черты будущей зоны отдыха.

По периметру парк огородили ажурным забором, а на территории установили светильники. Сейчас строители кладут тротуарную плитку. Также в ближайшее время на аллеях появятся скамейки и урны.

Читайте также: в Хадыженске завершают реконструкцию городского парка.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. ФСБ пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях