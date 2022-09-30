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В Гулькевичах построили первую заправочную станцию на метане

Экономика
30.09.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichah-postroili-pervuyu-zapravochnuyu-stantsiyu-na-metane
В Гулькевичах построили первую заправочную станцию на метане
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заправочная станция на метане появилась на улице Советской, 50. Она получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Строители выполнили врезку станции к газораспределительной сети и провели пусконаладочные работы. Также заключены договоры газо- и электроснабжения. Инвестор подал заявку в министерство ТЭК и ЖКХ края на получение субсидии.

«Сегодня благодаря государственной поддержке мы активно развиваем эту инфраструктуру на территории края. Заправка в Гулькевичах мощностью компрессорной установки 805 кубометров в час включает четыре поста заправки. В этом году также построили станции в Ейском и Крымском районах», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

По региональной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» до конца 2024 года на Кубани заработают не менее 60 новых станций. В 18 муниципалитетах Кубани 25 заправок работают уже сейчас.

В рамках программы «Развитие энергетики» Минэнерго России предоставляет субсидии в размере 36 млн рублей. Этими средствами компенсируют часть затрат. Господдержка полагается владельцам действующих АЗС, которые установили модуль сжатия метана. Также субсидии могут получить инвесторы, построившие новые станции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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