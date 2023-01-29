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В Губернском микрорайоне Краснодара отремонтируют более 2 км дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gubernskom-mikrorajone-krasnodara-otremontiruyut-bolee-2-km-dorog
В Губернском микрорайоне Краснодара отремонтируют более 2 км дорог
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Реконструкция улицы Яснополянской от Чепигинской до Лучезарной начнется в марте. Кроме того, продолжается ремонт дорог на улицах Батуринской и Чепигинской.

Сейчас на улице Чепигинской укладывают асфальт на участке от Батуринской до Яснополянской. Работы завершили на 85%. На улице Батуринской от Россинского до Семигорской обустраивают тротуар, участок готов на 65%.

«Раньше на участках этих улиц была гравийная дорога, которая требовала обновления. После завершения работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками, уличным освещением и ливневой канализацией», — цитирует и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галину Шешину пресс-служба мэрии Краснодара.

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