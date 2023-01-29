В Губернском микрорайоне Краснодара отремонтируют более 2 км дорог
Общество
29.01.2023 12:07
Реконструкция улицы Яснополянской от Чепигинской до Лучезарной начнется в марте. Кроме того, продолжается ремонт дорог на улицах Батуринской и Чепигинской.
Сейчас на улице Чепигинской укладывают асфальт на участке от Батуринской до Яснополянской. Работы завершили на 85%. На улице Батуринской от Россинского до Семигорской обустраивают тротуар, участок готов на 65%.
«Раньше на участках этих улиц была гравийная дорога, которая требовала обновления. После завершения работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками, уличным освещением и ливневой канализацией», — цитирует и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галину Шешину пресс-служба мэрии Краснодара.
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