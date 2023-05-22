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В Грузии опровергли информацию о начале морских грузоперевозок в Новороссийск

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gruzii-oprovergli-informatsiyu-o-nachale-morskih-gruzoperevozok-v-novorossijsk
В Грузии опровергли информацию о начале морских грузоперевозок в Новороссийск
Фото peteranta, pixabay.com

Ранее представители министерства экономики Армении сообщили о начале поставок грузов морским сообщением в Новороссийск через Батуми.

Однако в Агентстве морского транспорта Грузии эту информацию опровергли, назвав ее не соответствующей действительности.

В Агентстве уточнили, что в апреле судно под флагом Палау осуществило два коммерческих рейса из Батуми в Новороссийск, но это были коммерческие, а не регулярные рейсы. Груз был полностью транзитным и предназначался для Армении. При этом владелец судна не входит в санкционный список, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минэкономики Армении заявили, что грузы в Новороссийск через Грузию будут доставлять как минимум один раз в неделю. Новый морской маршрут доставки грузов в Россию назвали отличной альтернативой автомобильному через пункт пропуска Верхний Ларс.

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