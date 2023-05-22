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Армения запустила морские грузоперевозки в Новороссийск через Грузию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/armeniya-zapustila-morskie-gruzoperevozki-v-novorossijsk-cherez-gruziyu
Армения запустила морские грузоперевозки в Новороссийск через Грузию
Фото: epp.genproc.gov.ru

Об этом 22 мая сообщили представители министерства экономики Армении. Новый транзитный маршрут для перевозки грузов уже успешно запустили.

«Запущена морская перевозка грузов Батуми — Новороссийск. Уже осуществлена пробная морская перевозка груза с контейнерами, в ходе которой существенных проблем не возникло», — говорится в сообщении армянской стороны.

В министерстве экономики Армении уверены, что новый морской маршрут доставки грузов в Россию является альтернативой автомобильной доставке через пункт пропуска Верхний Ларс.

Грузы из Армении в Новороссийск по морю будут доставлять один раз в неделю. В будущем число рейсов могут увеличить, сообщает ТАСС.

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