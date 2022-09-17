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В Гречишкинских поминовениях на Кубани приняли участие более 1,5 тыс. человек

Общество
17.09.2022 14:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-grechishkinskih-pominoveniyah-na-kubani-prinyali-uchastie-bolee-1-5-tys-chelovek
В Гречишкинских поминовениях на Кубани приняли участие более 1,5 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гречишкинские поминовения прошли в Тбилисском районе. В них приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, главы муниципалитетов, казаки и молодежь из десяти районных казачьих обществ, кадеты Кропоткинского казачьего корпуса, представители духовенства, военно-патриотических клубов, общественных организаций, жители и гости района.

К памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны возложили цветы, после чего казаки и кадеты прошли торжественным строем по станице Тбилисской. Затем у часовни памяти казаков и сотников Андрея Гречишкина провели молебен и минуту молчания. На Кургане казачьей славы работали музейные площадки. Рядом с хутором Красный Зеленчук у памятного креста прошел траурный митинг.

«В настоящий момент более полутора тысяч кубанских казаков выполняют боевые задачи на Донбассе в специальной военной операции с честью, мужеством, героизмом и достоинством. Наши славные предки из сотни Андрея Гречишкина являются примером для нынешних казаков, которые сейчас защищают города и другие населенные пункты Донбасса от украинских нацистов и националистов», — цитирует Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Гречишкинские поминовения посвящены подвигу кубанских казаков во время русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. Охрану кордонной линии по границе с Турцией несли казаки станиц Тифлисской и Казанской. И в Тифлисской казаками руководил сотенный командир Андрей Гречишкин.

Читайте также: кубанские казаки остановили под Красным Лиманом боевиков ВСУ.

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