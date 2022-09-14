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Кубанские казаки остановили под Красным Лиманом боевиков ВСУ

Политика
14.09.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-zaderzhali-pod-krasnym-limanom-vojska-vsu
Видео канала «Кубань 24»

Кубанские казаки продолжают с честью и доблестью выполнять боевые задачи на запорожском направлении.

Ежедневно казаки не только сдерживают натиск и защищают свои позиции от атак украинских неонацистов, но и проводят контрнаступательные действия для нанесения максимального урона и уничтожения противника.

«Молодцы кубанцы, подразделение БАРС «Кубань» задержало под Красным Лиманом наступающие войска ВСУ и иностранных наемников, которых было в 10 раз больше. Именно они предотвратили прорыв фронта и большие проблемы для нас, поэтому хочется им сказать спасибо», — сказал политолог Игорь Панарин.

Эксперты отмечают, что потерь среди личного состава нет, настроение у казаков боевое.

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