Кубанские казаки остановили под Красным Лиманом боевиков ВСУ

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские казаки продолжают с честью и доблестью выполнять боевые задачи на запорожском направлении.

Ежедневно казаки не только сдерживают натиск и защищают свои позиции от атак украинских неонацистов, но и проводят контрнаступательные действия для нанесения максимального урона и уничтожения противника.

«Молодцы кубанцы, подразделение БАРС «Кубань» задержало под Красным Лиманом наступающие войска ВСУ и иностранных наемников, которых было в 10 раз больше. Именно они предотвратили прорыв фронта и большие проблемы для нас, поэтому хочется им сказать спасибо», — сказал политолог Игорь Панарин.

Эксперты отмечают, что потерь среди личного состава нет, настроение у казаков боевое.