Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В гостинице Джубги нашли тело отдыхающего из Курганской области

Происшествия
06.09.2022 16:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gostinitse-dzhubgi-nashli-telo-otdyhayushhego-iz-kurganskoj-oblasti
В гостинице Джубги нашли тело отдыхающего из Курганской области
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приехавшие на отдых в Туапсинский район супруги поругались. Мужчина пропал из виду, а позже его жена обнаружила, что дверь в одно из помещений гостиницы заперта изнутри.

Приезжая заволновалась и вызвала на место бригаду скорой помощи и полицию. К сожалению, к приезду экстренных служб мужчина был уже мертв.

«Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — цитирует главного врача Туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева «Туапсинские Вести».

Читайте также: в Сочи в квартире нашли тело 76-летнего местного жителя.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях