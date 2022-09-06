В гостинице Джубги нашли тело отдыхающего из Курганской области

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приехавшие на отдых в Туапсинский район супруги поругались. Мужчина пропал из виду, а позже его жена обнаружила, что дверь в одно из помещений гостиницы заперта изнутри.

Приезжая заволновалась и вызвала на место бригаду скорой помощи и полицию. К сожалению, к приезду экстренных служб мужчина был уже мертв.

«Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — цитирует главного врача Туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева «Туапсинские Вести».

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