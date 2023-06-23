В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Об этом сообщил депутат российского парламента Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект размещен в его Telegram-канале.

«Этим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования», — говорится в пояснительной записке к новому проекту.

По словам парламентария, все чаще возникают инциденты с завышением баллов по ЕГЭ в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, а также с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена.

При этом в пояснительных материалах к проекту отмечается, что введение ЕГЭ не принесло ожидаемых результатов в ходе реформы образования.

«С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», — говорится в документе.

Авторы законопроекта из ЛДПР предлагают отменить ЕГЭ в пользу классических экзаменов. По их мнению, так страна получит больше высококвалифицированных специалистов благодаря более совершенной системе оценки знаний выпускников, сообщает РИА «Новости».

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