В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, внесут в Госдуму 10 декабря.

Согласно пояснительной записке, целью проекта является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю и не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Кроме того, документ предусматривает пропорциональное сокращение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников. Речь идет о подростках в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, а также инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для этих категорий продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.

По мнению инициаторов законопроекта, он позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, снизить уровень стресса и выгорания у сотрудников. Также он поможет уменьшить уровень заболеваемости и сократить число больничных, позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и повлечет повышение уровня дохода.

Авторы законопроекта также уверены, что новая норма даст возможность людям проводить больше времени с семьей. Это положительно отразится на демографической ситуации.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Юрия Афонина, большинство жителей РФ перегружено работой. Он напомнил, что с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло более 30 лет.

«Все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека»,— сказал Афонин.

Он подчеркнул, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд. По его мнению, это поднимет средний уровень зарплат и поддержит рост экономики, сообщает РИА «Новости».

