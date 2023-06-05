В Госдуму внесут законопроект о сертификатах для новорожденных

В Госдуму 5 июня депутаты внесут законопроект о введении сертификата на приобретение товаров первой необходимости для новорожденных.

По словам депутата Ярослава Нилова, сертификат можно будет использовать для приобретения необходимых товаров. Номинальную его стоимость ежегодно будет устанавливать правительство РФ, исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденных. Предполагается, что на средства сертификата можно будет приобрести детскую коляску, одежду и предметы гигиены. Перечень товаров первой необходимости определит профильное ведомство.

Сертификаты будут предоставлять семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, где живет семья. Доход семьи будут рассчитывать, исходя из доходов всех ее членов за последние 12 месяцев за месяц до подачи заявления. Авторы уточняют, что не будут учитываться выплаты гражданам, призванным по мобилизации.

Подать заявление на сертификат можно будет не позднее 2 месяцев со дня рождения ребенка через портал госуслуг, МФЦ или лично в орган, который определит правительство РФ.

Если Госдума примет проект, закон начнет работать с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.

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