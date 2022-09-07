В Госдуму внесли законопроект, запрещающий распространять идеологию «чайлдфри» среди детей

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Авторами такого законопроекта стали депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева, а также депутаты Законодательного собрания Башкирии.

Они предлагают внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить распространять среди несовершеннолетних информацию, пропагандирующую идеологию добровольного отказа супругов от рождения детей.

Авторы инициативы уверены, что сейчас среди российской молодежи активно распространяется зарубежная идеология «чайлдфри». Ее сторонники пропагандируют отказ супругов от расширения своей семьи.

Парламентарии считают, что идеология «чайлдфри» идет вразрез с государственной политикой России и угрожает традиционным семейным ценностям, сообщает ТАСС.

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