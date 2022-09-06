С начала года в Краснодарском крае родилось 35 тыс. 857 детей
Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.
«В период с января по август на Кубани родилось 35 тыс. 857 детей. Общее количество новорожденных за прошлый год составило 59 тыс. 169», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.
Согласно данным управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, за первые шесть месяцев текущего года в крае родилось 25 тыс. 662 ребенка, что на 2 тыс. 586 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что в период с января по июнь текущего года число умерших в Краснодарском крае превысило число родившихся в 1,7 раза.
Показатель рождаемости на Кубани в прошлом году составил 10,4 на 1 тыс. населения. В 2020 он равнялся 10,5, в 2019 — 10,8, в 2018 — 11,4 , в 2017 — 12.
Читайте также: в перинатальном центре ККБ № 2 в августе родилось 18 двойняшек.
- Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?