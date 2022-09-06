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С начала года в Краснодарском крае родилось 35 тыс. 857 детей

Общество
06.09.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-rodilos-35-tys-857-detej
С начала года в Краснодарском крае родилось 35 тыс. 857 детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.

«В период с января по август на Кубани родилось 35 тыс. 857 детей. Общее количество новорожденных за прошлый год составило 59 тыс. 169», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Согласно данным управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, за первые шесть месяцев текущего года в крае родилось 25 тыс. 662 ребенка, что на 2 тыс. 586 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в период с января по июнь текущего года число умерших в Краснодарском крае превысило число родившихся в 1,7 раза.

Показатель рождаемости на Кубани в прошлом году составил 10,4 на 1 тыс. населения. В 2020 он равнялся 10,5, в 2019 — 10,8, в 2018 — 11,4 , в 2017 — 12.

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