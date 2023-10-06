В Госдуму внесли законопроект о запрете «сталкинга»

В законопроекте идет речь о дополнении ст. 12 Гражданского кодекса о способах защиты гражданских прав запретами на приближение и на любые другие контакты нарушителя с пострадавшим от его действий лицом.

В пояснительной записке к документу сказано о том, что необходимо установить правовые механизмы защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан. Авторы инициативы считают, что сейчас в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к пострадавшему, также как и нет прямой уголовной ответственности за преследование человека и «сталкинг».

«Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение», — отметил один из авторов законопроекта.

Авторы инициативы отмечают, что часто жертвы преследования вынуждены решать проблемы своими силами — менять работу, переезжать в другой город, пишет РБК.

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