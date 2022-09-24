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В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных

Политика
24.09.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-vyplate-v-300-tys-rublej-dlya-mobilizovannyh
В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных
Фото pixabay.com

Законопроект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, внесли депутаты от партий «Единая Россия» и КПРФ.

Новость дополняется.

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