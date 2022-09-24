В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных
Политика
24.09.2022 18:28
Законопроект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, внесли депутаты от партий «Единая Россия» и КПРФ.
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