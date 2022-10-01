В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

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Авторы проекта предлагают дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» новой статьей. Документ опубликован 1 октября в базе данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается освободить от частичной мобилизации россиян, которые воспитывают 3 и более детей в возрасте до 18 лет либо одного ребенка и более в возрасте до 18 лет без матери (отца). Кроме того, отсрочку предполагается предоставлять мужчинам, чьи супруги находятся на сроке беременности не менее 22 недель, при этом воспитывая двух несовершеннолетних детей.

Также освободить от частичной мобилизации, согласно документу, могут единственных кормильцев семей, где есть дети-инвалиды, или которые являются единственным ребенком одинокого родителя. Еще в одну категорию для отсрочки предлагают внести сыновей и братьев военнослужащих, погибших во время военной службы или прохождения военных сборов.

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