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В Госдуму повторно внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdumu-povtorno-vnesli-zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-chajldfri-sredi-detej
В Госдуму повторно внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект, запрещающий запретить распространение информации с пропагандой чайлдфри среди несовершеннолетних, внесли на рассмотрение в Госдуму 27 февраля.

Авторами инициативы стали депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и Госсобрание Башкортостана. В пояснительной записке к документу сказано, что идеи, распространяемые сторонниками идеологии «чайлдфри» формируют «основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

По мнению авторов законопроекта, пропаганда сознательной бездетности «ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

«В связи с вышеизложенным проектом федерального закона предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей», — сказано в документе.

Аналогичный законопроект вносили на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2022 года. Тогда его не поддержало российское правительство, сообщает RT.

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