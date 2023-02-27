Конфисковывать автомобили у систематических нарушителей на нужды армии предложили в Госдуме

С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей просьбой он направил главе ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Парламентарий отметил, что вопрос конфискации у злостных нарушителей ПДД, полностью игнорирующих правила, неоднократно поднимался в Госдуме. Он добавил, что для выполнения целей спецоперации есть потребность в машинах с повышенной проходимостью и высокими техническими характеристиками.

«Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — цитирует текст обращения депутата RT.

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