Единый закон о тишине предложили ввести в России

Запрет на шум с 22:00 до 7:00 предлагают установить для всех регионов РФ. Сейчас каждый субъект самостоятельно устанавливает правила.

Новый законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Документ также будет устанавливать единое время для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни, обязательным будет перерыв с 14:00 до 16:00.

Кроме того, закон предусматривает внесение в кодекс об административных правонарушениях штрафов и их размера за нарушение режима тишины.

Управляющие компании при этом получат разрешение проводить профилактические беседы с жильцами, а также привлекать их к ответственности. УК будет составлять акт «о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы госвласти». Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения дела и подтверждением систематического или повторного нарушения.

Будут введены и исключения: праздничные дни — в новогоднюю ночь можно будет шуметь до 4:00, и устранение последствий ЧС.

Кроме того, эксперты считают, что нужно ужесточить требования к шумоизоляции в новостройках, поскольку жители таких домов конфликтую из-за того, что слышно разговоры в соседней квартире, пишут «Известия».

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