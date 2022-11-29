В Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов для водителей за нарушение тишины

Проект поправок позволит регионам самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя и тишины автомобилистам и мотоциклистам.

Также новый законопроект предполагает разрешить автофиксацию нарушений с помощью шумомеров и распространить упрощенный порядок производства по подобным делам.

Сейчас штраф автовладельцам за загрязнение атмосферы или нарушения по уровню шума составляет 500 рублей.

«Подобный размер штрафа для лиц, которые могут потратить только на модификацию двигателя и системы выхлопа своего транспортного средства или установку мощной звуковоспроизводящей системы от нескольких десятков тысяч до 1 млн рублей и более, представляется явно недостаточным», — считают авторы инициативы.

Размер штрафа предлагают устанавливать в зависимость от категории автомобиля и мощности его двигателя. Он может превышать 5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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