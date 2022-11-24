Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

Политика
24.11.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-zapretila-v-rossii-propagandu-lgbt-pedofilii-i-smeny-pola
Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Депутаты Госдумы 24 ноября единогласно приняли соответствующий закон в третьем чтении. Он касается как несовершеннолетних, так и взрослых.

Закон направлен на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также пропаганду педофилии и смены пола. Подобные сайты включат в реестр запрещенных с последующей блокировкой, а также запретят продажи товаров, содержащих запрещенную информацию.

На платных аудиовизуальных сервисах будут стоять возрастные ограничения, получить доступ к информации можно будет только с помощью специального кода. Кроме того, реклама не должна демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения, а фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут выпускать в прокат.

За нарушение закона о пропаганде ЛГБТ будет грозить штраф до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн или приостановление деятельности до 3 месяцев — для юридических лиц. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы составят от 200 тыс. для физических лиц и до 10 млн рублей — для юрлиц. За распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан и от 800 тыс. до 4 млн рублей — для юрлиц.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях