Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
Депутаты Госдумы 24 ноября единогласно приняли соответствующий закон в третьем чтении. Он касается как несовершеннолетних, так и взрослых.
Закон направлен на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также пропаганду педофилии и смены пола. Подобные сайты включат в реестр запрещенных с последующей блокировкой, а также запретят продажи товаров, содержащих запрещенную информацию.
На платных аудиовизуальных сервисах будут стоять возрастные ограничения, получить доступ к информации можно будет только с помощью специального кода. Кроме того, реклама не должна демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения, а фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут выпускать в прокат.
За нарушение закона о пропаганде ЛГБТ будет грозить штраф до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн или приостановление деятельности до 3 месяцев — для юридических лиц. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы составят от 200 тыс. для физических лиц и до 10 млн рублей — для юрлиц. За распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан и от 800 тыс. до 4 млн рублей — для юрлиц.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.
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