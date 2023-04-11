В Госдуме заявили об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации в России

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев.Live».

«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», — подчеркнул Картаполов.

По его словам, нововведения, касающиеся системы воинского учета и электронных повесток, должны упростить жизнь военнообязанным и никак не связаны с мобилизацией, сообщает RT.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», в России планируют начать выдавать электронные повестки в военкоматы. Их можно будет получить через портал «Госуслуги» или в МФЦ, а юридическая сила таких повесток будет такая же, как у бумажных аналогов.