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В Госдуме заявили, что в России не будут проводить всеобщую мобилизацию

Политика
21.09.2022 07:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-zayavili-chto-v-rossii-ne-budut-provodit-vseobshhuyu-mobilizatsiyu
В Госдуме заявили, что в России не будут проводить всеобщую мобилизацию
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Накануне в Государственной Думе приняли поправки об ужесточении наказания за преступления против военной службы в период мобилизации. Также в УК РФ внесли такие понятие как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Принятие новых поправок в УК РФ прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что поправки о мобилизации приняли не конкретно под специальную военную операцию на Украине, а для исполнения в течение долгого времени.

Картаполов также заявил, что в приграничных с Украиной регионах страны могут ввести военное положение. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности населения. Речь идет об областях, которые в последние дни каждый день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Депутат подчеркнул, что при введении военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации. Также вводят ограничение на передвижения граждан. Картаполов напомнил, что подобная ситуация была в Ставропольском крае во время войн в Чечне, сообщает «Парламентская газета».

Читайте также: в Госдуме одобрили поправки о введении в УК понятия «мобилизация».

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