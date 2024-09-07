В Госдуме заявили, что миграция должна строиться по запросу

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил, что трудовых мигрантов нужно приглашать в Россию по запросу конкретных регионов и отраслей деятельности.

Он отметил важность иностранных работников — сегодня на рынке труда в РФ, по его словам, не хватает внутренних ресурсов. Однако Нилов выступает за то, чтобы процесс велся «точечно, целенаправленно».

«Миграция по запросу должна строиться. Если это нужно конкретному региону, конкретной отрасли, конкретному предприятию, то это и нужно обеспечивать. Сегодня мы испытываем проблемы с теми, кто приезжает сюда без визы. В связи с тем, что у нас открытый рынок труда. Например, гражданам Киргизии вообще не нужен патент, гражданам Узбекистана тоже», — сказал Нилов.

Он также отметил, что получившие патент или разрешение на работу трудовые мигранты остаются в РФ на весь срок договора и привозят в страну своих родственников. Парлементарий предложил не давать членам семей мигрантов такого права.

«Приехал работать — отработал, оплатил налоги и вернулся обратно. Вахтовым методом», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в противном случае создается дополнительная нагрузка на социальную и транспортную инфраструктуру, на здравоохранение, образование, а также ведет к конфликтам и росту преступности, сообщает RT.

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