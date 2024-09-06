В Госдуме призвали принимать детей мигрантов в школы России только за деньги

«Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — сказал он.

Депутат добавил, что родители российских школьников часто поднимают вопрос о том, как учащиеся мигранты влияют на качество обучения других ребят — часто дети иностранцев либо плохо говорят на русском языке, либо не знают его вовсе.

Нилов также отметил, что некоторые класс более чем на половину состоят из детей мигрантов, что затрудняет процесс обучения остальных учеников, сообщает 360.ru со ссылкой на Ura.ru.

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