Госдума: низкоквалифицированные мигранты не должны привозить свои семьи в Россию

Об этом 4 сентября в ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», — сказал Володин.

Он отметил, что вопрос миграционного законодательства является приоритетным в работе Госдумы и принято уже шесть законов в этой сфере. Также готовится еще ряд законопроектов.

Володин добавил, что в России не будет проблем с мигрантами, если сделать все необходимое для того, чтобы иностранцы соблюдали законы, традиции и хорошо знали русский язык, сообщает ТАСС.

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