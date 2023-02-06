В Госдуме внесли предложения по повышению доступности интернета
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу.
В ходе парламентских слушаний о доступности услуг связи и интернета в многоквартирных домах депутаты обсудили, какой из предложенных законопроектов является оптимальным. Они отметили, что доступность интернета является необходимой потребностью граждан.
По мнению депутата Сергея Алтухова, наиболее разумные решения предложены в законопроекте депутатов и сенаторов от «Единой России».
«Они предлагают, чтобы любой оператор связи мог по желанию любого собственника или нанимателя жилья входить в дом без решения общего собрания жильцов. Причем оборудование будет размещаться безвозмездно, но оператор должен оплачивать потребляемое приборами электричество», — сказал Алтухов.
Кроме того, Правительству РФ предложили разработать единый порядок размещения сетей связи в многоэтажках и правила взаимодействия между оператором связи и УК. В ближайшее время законопроект планируют вынести на обсуждение всей палаты парламента.
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