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В Госдуме внесли предложения по повышению доступности интернета

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-vnesli-predlozheniya-po-povysheniyu-dostupnosti-interneta
В Госдуме внесли предложения по повышению доступности интернета
Фото pixabay.com

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу.

В ходе парламентских слушаний о доступности услуг связи и интернета в многоквартирных домах депутаты обсудили, какой из предложенных законопроектов является оптимальным. Они отметили, что доступность интернета является необходимой потребностью граждан.

По мнению депутата Сергея Алтухова, наиболее разумные решения предложены в законопроекте депутатов и сенаторов от «Единой России».

«Они предлагают, чтобы любой оператор связи мог по желанию любого собственника или нанимателя жилья входить в дом без решения общего собрания жильцов. Причем оборудование будет размещаться безвозмездно, но оператор должен оплачивать потребляемое приборами электричество», — сказал Алтухов.

Кроме того, Правительству РФ предложили разработать единый порядок размещения сетей связи в многоэтажках и правила взаимодействия между оператором связи и УК. В ближайшее время законопроект планируют вынести на обсуждение всей палаты парламента.

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