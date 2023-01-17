В 2023 году мобильной связью и интернетом обеспечат 15 малонаселенных пунктов Кубани

За эти населенные пункты жители Краснодарского края проголосовали в 2021 году.

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Он отметил, что Кубань занимает второе место в рейтинге самых активно голосующих регионов. Это свидетельствует о том, что жители края заинтересованы в развитии информационной инфраструктуры.

«Стабильный Интернет — необходимая составляющая жизни современного человека, это комфорт и доступность цифровых сервисов, которых с каждым годом становится все больше. В этом году мы продолжим работу по переводу в цифровой формат услуг для населения и бизнеса», — сказал Руппель.

Финансирование на реализацию программы «Устранение цифрового неравенства» направили из федерального бюджета в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

По итогам голосования 2021 года определили список из 25 населенных пунктов. В 10 из них провели интернет в прошлом году. В текущем году обеспечат связью оставшиеся 15 населенных пунктов. На эти цели выделили свыше 130 млн рублей.

Программа «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до конца 2030 года. В рамках ее реализации построят базовые станции сотовой связи во всех населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. С помощью голосования определяют места, наиболее остро нуждающиеся в подключении к интернету, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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