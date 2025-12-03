В Госдуме РФ заявили о скором возвращении пива на стадионы после 20 лет запрета

Соответствующий закон в ближайшее время внесут на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам политика, по итогам недавнего совещания в правительстве было принято решение разрешить продажу пива на спортивных аренах.

«Пиво будет на стадионах. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру», — заявил Свищев.

Также депутат отметил ключевую роль руководства Российской Премьер-лиги и Российского футбольного союза в продвижении этой инициативы.

«Президент РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев активно включились в этот процесс. Сразу же все сдвинулось с мертвой точки», — сказал Свищев.

Президент РПЛ Александр Алаев в своих комментариях поддержал нововведение и призвал сперва дождаться официального принятия соответствующего законопроекта, чтобы иметь представление о дальнейших действиях. Он также подчеркнул единодушную поддержку инициативы футбольными клубами.

«Запрос на возвращение пива поддержало все футбольное сообщество. Он отражает реальные ожидания болельщиков. При грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории», — цитируют Алаева «Известия».

В России продажу алкоголя на спортивных объектах запретили с 2005 года. Исключение делали только во время международных турниров — Кубка конфедераций в 2017 году, чемпионата мира в 2018 году и чемпионата Европы 2020 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр спорта Дегтярев поддержал возвращение пива на стадионы России.

Подпишись, здесь всегда интересно.