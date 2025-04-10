Министр спорта Дегтярев поддержал возвращение пива на стадионы России

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев 10 апреля выступил за возвращение пива на спортивные стадионы страны.

По словам политика, возврат пенного на матчи поможет собрать дополнительные денежные средства на развитие отечественного спорта.

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов», — подчеркнул Дегтярев в эфире на радио «Серебряный дождь».

Читайте также: на Кубани внедрили механизм выявления нелегальных продаж пива. Новый способ выявления нелегальных точек продажи пива разработали в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Сотрудники ведомства на основе данных ЕГАИС проанализировали работу 5,5 тыс. продавцов пива и пивных напитков. Нарушения обнаружили почти у 2 тыс. реализаторов. Больше всего нарушений обнаружили в Усть-Лабинском, Абинском, Темрюкском и Лабинском районах.

Подпишись, здесь всегда интересно.