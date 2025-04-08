На Кубани внедрили механизм выявления нелегальных продаж пива

Новый способ выявления нелегальных точек продажи пива разработали в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Сотрудники ведомства на основе данных ЕГАИС проанализировали работу 5,5 тыс. продавцов пива и пивных напитков. Нарушения обнаружили почти у 2 тыс. реализаторов.

Сообщается, что больше всего нарушений обнаружили в Усть-Лабинском, Абинском, Темрюкском и Лабинском районах. Меньше всего нарушителей оказалось в Крыловском, Выселковском, Славянском и Староминском районах. Информацию о нарушениях департамент передал администрациям муниципальных образований и отделов полиции.

«Благодаря этому подходу в Ейском, Северском и Усть-Лабинском районах объем изъятой нелегальной продукции вырос в 1,5 раза, а в Кореновском районе — более чем в 5 раз», — сказал глава департамента Роман Куринный.

Он также сообщил, что в текущем году механизм выявления нелегальных точек продаж пива усовершенствовали. В адрес всех муниципальных образований департамент направил перечень легальных продавцов. Это позволит оперативно выявлять незаконных продавцов, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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