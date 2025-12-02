В Госдуме РФ рассказали, кто в декабре может получить двойную выплату пенсии

Депутат Ярослав Нилов разъяснил механизм досрочного получения пенсионных выплат в преддверии новогодних праздников.

По словам парламентария, россиянам, у которых день выплаты пенсии приходится на начало месяца, поступят средства за январский период уже в последних числах декабря.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — сказал Нилов.

Выплата двух пенсий в декабре для части россиян связана с периодом новогодних каникул. Поскольку пенсионные начисления производятся не единовременно для всех получателей, а согласно установленному расписанию, те граждане, которым обычно приходят средства в первых числах месяца, получат их заблаговременно.

Депутат уточнил, что выплата за январь поступит уже в проиндексированном виде, поскольку с начала 2026 года пенсии вырастут на 7,6%. Он отметил, что в следующем году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля, как было годом ранее, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме попросили прекратить сеять панику из-за слухов о новой пенсионной реформе. Ранее ложные сообщения начали распространяться в СМИ.

Подпишись, здесь всегда интересно.