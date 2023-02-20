В Госдуме РФ предложили разрешить тратить маткапитал на спортинвентарь для детей
Общество
20.02.2023 08:16
С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей просьбой он направил главе Минтруда Антону Котякову.
Парламентарий отметил, что спортивный инвентарь дорого стоит, а государство должно давать условия для всестороннего развития детей, в том числе физического.
Однако сейчас россияне не могут тратить средства маткапитала на покупку спортинвентаря.
«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — цитирует текст обращения депутата RT.
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