В Госдуме РФ предложили разрешить тратить маткапитал на спортинвентарь для детей

С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей просьбой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий отметил, что спортивный инвентарь дорого стоит, а государство должно давать условия для всестороннего развития детей, в том числе физического.

Однако сейчас россияне не могут тратить средства маткапитала на покупку спортинвентаря.

«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — цитирует текст обращения депутата RT.

Читайте также: увеличить размер маткапитала для медработников предложили в России.