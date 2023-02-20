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В Госдуме РФ предложили разрешить тратить маткапитал на спортинвентарь для детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-rf-predlozhili-razreshit-tratit-matkapital-na-sportinventar-dlya-detej
В Госдуме РФ предложили разрешить тратить маткапитал на спортинвентарь для детей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей просьбой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий отметил, что спортивный инвентарь дорого стоит, а государство должно давать условия для всестороннего развития детей, в том числе физического.

Однако сейчас россияне не могут тратить средства маткапитала на покупку спортинвентаря.

«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — цитирует текст обращения депутата RT.

Читайте также: увеличить размер маткапитала для медработников предложили в России.

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