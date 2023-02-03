Увеличить размер маткапитала для медработников предложили в России
С такой инициативой выступили в Госдуме. Увеличить маткапитал для работников здравоохранения предложили на четверть.
По мнению автора инициативы, о важности и востребованности медработников напомнила пандемия. Кроме того, она обнаружила проблему дефицита специалистов, которая до сих пор не решена.
Дефицит врачей глава Минздрава России в конце прошлого года оценил в 25–26 тыс. специалистов, нехватку среднего персонала — около 50 тыс. человек. В профсоюзе работников здравоохранения России отметили, что дефицит является причиной нагрузки на работающих врачей и составляет до 30%, добавил депутат.
Письмо с просьбой увеличить размер маткапитала для медработников направили на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
«В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения», — цитирует обращение депутата Ивана Сухарева RT.
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