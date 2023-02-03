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Увеличить размер маткапитала для медработников предложили в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uvelichit-razmer-matkapitala-dlya-medrabotnikov-predlozhili-v-rossii
Увеличить размер маткапитала для медработников предложили в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С такой инициативой выступили в Госдуме. Увеличить маткапитал для работников здравоохранения предложили на четверть.

По мнению автора инициативы, о важности и востребованности медработников напомнила пандемия. Кроме того, она обнаружила проблему дефицита специалистов, которая до сих пор не решена.

Дефицит врачей глава Минздрава России в конце прошлого года оценил в 25–26 тыс. специалистов, нехватку среднего персонала — около 50 тыс. человек. В профсоюзе работников здравоохранения России отметили, что дефицит является причиной нагрузки на работающих врачей и составляет до 30%, добавил депутат.

Письмо с просьбой увеличить размер маткапитала для медработников направили на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения», — цитирует обращение депутата Ивана Сухарева RT.

Читайте также: в России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом.

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