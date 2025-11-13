В Госдуме РФ опровергли полный переход домашних чатов в MAX

Инициатива по созданию чатов многоквартирных домов в российском мессенджере носит рекомендательный характер.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, жильцов МКД не будут заставлять переходить в MAX для общения в домовых чатах.

«Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается», — отметил Кошелев.

Он пояснил, что для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в законодательство, поскольку понятие «домой чат» не закреплено в правовых актах. Кроме того, нет обязательств создавать подобные чаты. Даже если поправки внесут, будет стоять вопрос об идентификации участников сообщества.

По словам депутата, такие каналы являются информационно-справочными, их создают исключительно для удобства жильцов.

Кошелев добавил, что прямого указания на участие управляющей компании в новом чате MAX нет, возможно их администраторами сделают именно УК или советы домов.

«Участие управляющих компаний в домовых чатах — это уже устоявшаяся и полезная практика. Она позволяет жителям оперативно передавать заявки, а УК — информировать о ходе их решения», — пояснил депутат.

Он отметил, что правила использования мессенджера в вопросе с домовыми чатами пока на стадии анонса, подробности станут известны только в процессе внедрения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил внедрить отечественный мессенджер MАХ в сферу ЖКХ. По словам политика, необходимо перейти с привычных зарубежных платформ на национальную альтернативу.

